ПНС Ливии заверило МИД РФ в скором освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующее Триполи, отправило МИД РФ письменные заверения, в которых говорится, что россияне Максим Шугалей и Самир Суэйфан будут освобождены из ливийской тюрьмы в ближайшее время.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, МИД РФ начал активно заниматься освобождением Шугалея и Суэйфана сразу же после получения по неофициальным каналам запоздалой информации о незаконном аресте россиян в Триполи в мае 2019 года. Ведомство задействовало все имеющиеся каналы связи, в том числе закрытые, с государствами, имеющими возможность оказывать влияние на ПНС.

Кроме того, во время визита в Москву зампредседателя ПНС Ахмеда Майтига и главы МИД Мухаммеда Сиялы министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал незамедлительно освободить россиян, приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Накануне глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич опубликовал видеообращение к руководителям ПНС, которое больше года удерживает сотрудников ФЗНЦ, граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана в неофициальной тюрьме «Митига». В нем Малькевич настоятельно потребовал освободить россиян без каких-либо требований и условий.

До этого Малькевич подтвердил, что Шугалей и Суэйфан действительно находились на борту самолета главы ПНС Файеза Сарраджа в ночь на 8 июня. По сведениям Libya24, лайнер приземлился в Турции, однако утром вылетел обратно в Ливию. Вероятно, самолет должен был отправиться в Москву вместе с россиянами, но этого не случилось. Президент ФЗНЦ объяснил это тяжелым состоянием Шугалея после пыток в тюрьме.

ФЗНЦ также передал в распоряжение ФАН второе видео с захваченными в Ливии россиянами.

