В Ливии задержали россиян за «попытку повлиять на выборы»
- 05 июля 2019, 21:32
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Ливии заявили о задержании двух россиян и трех граждан этой страны за «попытку повлиять на предстоящие выборы», сообщает РИА Новости.
Задержание произошло еще в мае, однако Генпрокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила об этом только в пятницу, 5 июля.
По словам главы отдела уголовных расследований ас-Садык ас-Сура, российские граждане якобы дважды встречались с сыном бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи Саифом.
В настоящее время по этому делу продолжается расследование, заявил ас-Сур.
В то же время глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил агентству, что в Ливии задержаны сотрудники организации.
По его словам, один из них — известный социолог, руководитель полевой группы Максим Шугалей.
Малькевич добавил, что сотрудники фонда проводили в Ливии социологические опросы, а также изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране, отмечает газета «Новые Известия».
Войти через социальные сети: