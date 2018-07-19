В Ливии задержали россиян за «попытку повлиять на выборы»

В Ливии заявили о задержании двух россиян и трех граждан этой страны за «попытку повлиять на предстоящие выборы», сообщает РИА Новости.

Задержание произошло еще в мае, однако Генпрокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила об этом только в пятницу, 5 июля.

По словам главы отдела уголовных расследований ас-Садык ас-Сура, российские граждане якобы дважды встречались с сыном бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи Саифом.

В настоящее время по этому делу продолжается расследование, заявил ас-Сур.

В то же время глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил агентству, что в Ливии задержаны сотрудники организации.

По его словам, один из них — известный социолог, руководитель полевой группы Максим Шугалей.

Малькевич добавил, что сотрудники фонда проводили в Ливии социологические опросы, а также изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране, отмечает газета «Новые Известия».