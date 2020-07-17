Пожар на корабле ВМС США потушили через четыре дня

Четыре дня потребовалось на ликвидацию пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США в Сан-Диего. Об этом успехе заявил журналистам на брифинге 16 июля представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

«Сейчас, наконец, я могу сказать, что мы потушили огонь», — признался он.

По словам контр-адмирала, «огонь потушен, но жар остался».



«Мы проходим отсек за отсеком, проверяя наличие горячих точек», — добавил Собек.

Пожар на USS Bonhomme Richard, пришвартованном у пирса в Сан-Диего для технического обслуживания, начался 12 июля. «Ридус» опубликовал видео. На борту корабля в этот момент находились 160 из примерно тысячи членов экипажа. Около 60 моряков и пожарных пострадали в результате возгорания, получив ожоги и отравления дымом.

Судя по фотографиям, на корабле — серьезные разрушения. Похоже, упала мачта. Собек при этом уже отметил, что пожар не повлиял на боеготовность флота.

Более полугода назад пожар произошел на российском авианосце «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте. Тогда пользователи социальных сетей, придерживающиеся определенных взглядов, позволили себе насмешки над трагическим случаем. Возгорание на американском боевом корабле, как отмечают в интернете, таких высказываний почему-то не вызвало.

