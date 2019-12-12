Тело погибшего при тушении пожара нашли на «Адмирале Кузнецове»

Обнаружено тело военнослужащего-контрактника Северного флота, погибшего при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». Поиск еще одного офицера из состава службы живучести корабля продолжается.

В пресс-службе Северного флота РФ заявили, что контрактник был обнаружен поисковой группой в одном из помещений.

«Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Тем временем Следственный комитет России возбудили уголовное дело по факту пожара на «Адмирале Кузнецове» по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Пожар начался утром 12 декабря в трюме корабля в районе первого энергоблока в результате проведения сварочных работ.

Представители Северного флота подчеркнули, что боеприпасов и вооружения на корабле не было. Ситуацию контролирует глава Минпромторга Денис Мантуров. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), отвечающей за ремонт «Адмирала Кузнецова», будет проведено внутреннее расследование причин происшествия.



Когда на корабле начался пожар, на борту находились примерно 400 рабочих и члены экипажа. Перехода огня в другие отсеки удалось избежать. Площадь возгорания оценивается в 120 квадратных метров. Его причиной могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

По данным пожарных, загорелись энергокабели и дизельное топливо, что вызвало сильное задымление. Тушение проводили при помощи пенной атаки. Пожару был присвоен второй номер сложности.

В региональном подразделении медицины катастроф сообщили о 12 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии. Большинство отравились дымом. В пресс-службе Северного флота заявили о том, что 10 военнослужащим была оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. Госпитализируются моряки даже с малейшими признаками отравления продуктами горения.

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, пока сложно комментировать последствия пожара, но есть надежда, что сроки ремонта «Адмирала Кузнецова» удастся выдержать. Его собирались завершить в 2022 году.



«Адмирал Кузнецов» встал на ремонт в мае 2018 года после похода к берегам Сирии. В конце октября во время выхода авианесущего крейсера из плавучего дока ПД-50 произошло неожиданное затопление. В результате аварии пропал без вести старший механик смены, еще четыре работника попали в больницу. Один из них позднее скончался.

На палубу «Адмирала Кузнецова» также рухнул кран, повредивший палубу и несколько конструкций. Ущерб оценили в 70 миллионов рублей. Причиной инцидента признали отключение насосов из-за скачка напряжения в электросети в момент спуска корабля на воду.