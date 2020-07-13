В результате пожара на военном корабле США пострадали 18 моряков
- 13 июля 2020, 00:34
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
По меньшей мере, 18 матросов были доставлены в больницу Сан-Диего после крупного пожара на военном корабле USS Bonhomme Richard 12 июля. Все они получили легкие ранения, сообщила NBC со ссылкой на представителей ВМС США.
Пожар начался в воскресенье утром. Густой черный дым начал подниматься в воздух на сотни метров сразу в нескольких точках на борту десантного корабля, пришвартованного у пирса военно-морской базы в Сан-Диего. Аварийные бригады на легких судах поливали USS Bonhomme Richard водой из шлангов.
«18 матросов были доставлены в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни», — сообщили представители ВМС, отметив, что «весь экипаж покинул корабль».
Всего на борту находились около 160 моряков. По данным департамента пожарно-спасательных служб Сан-Диего, на корабле произошел взрыв. Около полудня по местному времени все сотрудники получили инструкции покинуть пирс.
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