В результате пожара на военном корабле США пострадали 18 моряков

По меньшей мере, 18 матросов были доставлены в больницу Сан-Диего после крупного пожара на военном корабле USS Bonhomme Richard 12 июля. Все они получили легкие ранения, сообщила NBC со ссылкой на представителей ВМС США.

Пожар начался в воскресенье утром. Густой черный дым начал подниматься в воздух на сотни метров сразу в нескольких точках на борту десантного корабля, пришвартованного у пирса военно-морской базы в Сан-Диего. Аварийные бригады на легких судах поливали USS Bonhomme Richard водой из шлангов.



«18 матросов были доставлены в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни», — сообщили представители ВМС, отметив, что «весь экипаж покинул корабль».

Всего на борту находились около 160 моряков. По данным департамента пожарно-спасательных служб Сан-Диего, на корабле произошел взрыв. Около полудня по местному времени все сотрудники получили инструкции покинуть пирс.