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«Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

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© Twitter Real Madrid C.F

© Twitter Real Madrid C.F

Мадридский «Реал» досрочно добыл свое 34-е «золото» испанской «Примеры» в домашнем матче против «Вильярреала». Столичный клуб победил 2:1. Его вечный соперник в борьбе за чемпионство — «Барселона» — в параллельной игре на своем поле уступила «Осасуне» с таким же счетом. За тур до конца «сливочные» стали недосягаемы.

Оба мяча в ворота соперников в чемпионском матче забил Карим Бензема — на 29-й и 77-й минутах. Второй гол он провел с пенальти. После 37 игр в активе «Реала» — 86 очков.

Мадридцы шли к золотым наградам чемпионата уверенной поступью. В прошлый раз они потеряли очки еще до перерыва в первенстве, вызванного пандемией коронавируса. Тогда, 8 марта, «Бетис» выиграл у «Реала» дома с минимальным счетом 2:1. После снятия ограничений «Реал» победил в десяти играх подряд.

Столичные футболисты не были первыми с 2017 года, уступив два последних титула «Барселоне». Но каталонцам пока не удалось догнать «Реал» по числу побед. У «гранатовых» пока «только» 26.

«Реал» заранее обратился к своим болельщикам с призывом проявить сдержанность при праздновании чемпионства из-за пандемии коронавируса.

Тем временем решения ВАР назначить два пенальти в ворота ЦСКА в матче против «Локомотива» оставили армейцев без серебряных медалей.

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