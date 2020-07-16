ВАР двумя пенальти лишил ЦСКА надежд на «серебро»

Столичный «Локомотив» в концовке матча вырвал победу у ЦСКА со счетом 2:1. Армейцы лишились шансов занять второе место в чемпионате России по футболу, и помог им в этом видеоассистент арбитра, дважды подсказавший судье в поле о необходимости назначить пенальти.

В первом эпизоде на 33-й минуте арбитр Евгений Турбин «просмотрел» нарушение в единоборстве Игоря Дивеева и Эдера, назначив угловой. Однако видеоассистенты — Сергей Иванов и Валентин Мурашов убедили коллегу поставить мяч на «точку». Оттуда его в ворота Игоря Акинфеева отправил Алексей Миранчук. Голкипер ЦСКА попытался обратить внимание судьи на нарушение правил при пробитии и получил за это «горчичник».

Во втором тайме «Локомотив» практически не переходил на половину ЦСКА, удерживая нужный счет. Однако на 71-й минуте Никола Влашич забил ответный мяч, который дарил «красно-синим» шанс на серебряные медали.

Надеждам армейцев не суждено было сбыться в этот вечер. Все повторилось уже в добавленное время. Снова — ВАР, снова — пенальти, снова — Алексей Миранчук. Победа «Локомотива».

ЦСКА с 47 очками идет пока на четвертом месте. «Локомотив» имеет 54 и за тур до финиша находится на второй строчке, дающей право на прямую путевку в Лигу чемпионов. «Краснодар» отстает от «красно-зеленых» на пять очков, но ему осталось сыграть две игры дома — 19 июля с «Динамо» и три дня спустя — с «Ахматом». Железнодорожников 22 июля ждет гостевой поединок с «Уралом».

Накануне после очередных «инцидентов» с участием судей и ВАР владелец «Спартака» Леонид Федун призвал судить «красно-белых» «как „Зенит“». Тогда и москвичи станут чемпионами.