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«Реал» призвал фанатов потише праздновать победу в чемпионате

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© Twitter

© Twitter

Мадридский «Реал» официально обратился с призывом к своим болельщикам по поводу празднования возможной победы в чемпионате Испании. Фанатам не стоит устраивать традиционное столпотворение на площади Сибелес в центре столицы, поскольку массовые скопления людей опасны во время пандемии коронавируса.

В клубе заверили, что также поступят в случае успеха и игроки команды. Традиции — хорошо, но общественная безопасность — превыше всего.

«Все мы должны внести свой вклад, как и делали это до сих пор, подойти к этому с полной ответственностью, чтобы избежать риска заражения во время пандемии», — заявила пресс-служба «Реала» на официальном сайте клуба.

Недавно с подобной просьбой к своим фанатам обратился «Ливерпуль». Однако его болельщики 30 лет ждали повода выйти на улицы и отпраздновать чемпионство. Коронавирус их не напугал.

До конца чемпионата Испании остается два тура. Чтобы опередить «Барселону», которая отстает на четыре очка, и взять «золото», мадридцам достаточно будет выиграть в следующей игре у «Вильярреала». Тогда уже 16 июля фанаты смогут показать, насколько они ответственны. И не пойти на Плаза-де-Сибелес.

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