Избрана мера пресечения еще четырем фигурантам дела о торговле детьми

Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу трех подозреваемых по делу о торговле новорожденными младенцами от суррогатных матерей. Еще один фигурант отправлен под домашний арест.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Емашева Р. В., Мельникова В. С., Анисимова К. В., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „в“ части 3 статьи 127.1 УК РФ, части 3 статьи 30, пунктов „а“, „в“ части 3 статьи 127.1 УК РФ. В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блиновой Т. С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 3 статьи 127.1 УК РФ, отказано», — цитирует ТАСС сообщение пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

В числе подозреваемых — переводчик, юрист и генеральный директор центра по суррогатному материнству, а также одна из матерей. Всем подозреваемым мера пресечения избрана до 14 сентября.

Накануне Басманный суд Москвы вынес решение об аресте врачей-акушеров Валентины Чернышовой, Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой и Лилии Панаиоти, подозреваемых по делу о торговле новорожденными младенцами.

Ранее «Ридус» писал о самом деле, которое было возбуждено в январе нынешнего года после обнаружения мертвого ребенка в подмосковном Одинцове. Материалы следствия были переданы в центральный аппарат СК РФ. Младенцы должны были покинуть территорию России.