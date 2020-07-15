Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте четырех фигурантов дела о торговле новорожденными младенцами. Речь идет о врачах-акушерах Валентине Чернышовой из горбольницы № 1 имени Пирогова, Тарасе Ашиткове из медцентр «Петровские ворота», Юлиане Ивановой из клиники репродукции NGC и Лилии Панаиоти из роддома № 3 на Нежинской улице.

«В отношении всех четырех обвиняемых по части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 сентября», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

Защита обвиняемых и прокурор просили избрать врачам меру пресечения в виде домашнего ареста. Слушание ходатайств следствия прошло в закрытом режиме из-за того, что в деле есть сведения о малолетних детях. Никто из врачей не признал свою вину.

«Ридус» ранее писал о деле, которое началось в январе с обнаружения мертвого младенца в квартире в Одинцово. По данным следствия, организаторы бизнеса по продаже детей — супруги Иванова и Ашитков.