Басманный суд закрыл от СМИ процесс о торговле младенцами

Суд на четырьмя акушерами-гинекологами, которых обвиняют в торговле новорожденными младенцами, пройдет в закрытом режиме. Об этом стало известно в ходе заседания 15 июля. Решение было принято на основании ходатайства прокуратуры и следствия, поскольку в уголовном деле есть сведения о малолетних детях, сообщил ТАСС.

Дело рассматривает Басманный суд Москвы. Четыре врача были задержаны правоохранительными органами накануне после обысков в их жилищах. Акушерам вменяется несколько эпизодов продажи младенцев.

Один из обвиняемых — Артур Ашитков — уже арестован судом до 14 сентября и направлен в следственный изолятор. Своей вины он не признает.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и торговле новорожденными детьми возбуждено в январе 2020 года следственным отделом по городу Одинцово ГСУ Следственного комитета России. Причиной судебного разбирательства стало обнаружение в квартире в поселке ВНИИССОК тела мальчика. Позднее материалы передали в центральный аппарат СК РФ.

Всего в упомянутой квартире под присмотром няни находились четыре новорожденных. Все они были рождены суррогатными матерями. Забрать детей должны были иностранцы — их биологические родители. Младенцев собирались вывезти из России.

Как полагает следствие, причиной смерти мальчика, родившегося в декабре 2019 года, стал синдром внезапной смерти. Однако также установлено, что у него была родовая травма головы. Трое живых детей были переведены в городскую больницу. Правоохранительные органы изъяли документацию у юридической компании, которая вела программу суррогатного материнства.

Следствие организовало проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, опеки и попечительства, которые не знали о проживании в квартире новорожденных в возрасте трех и двух месяцев без сопровождения родителей и законных опекунов, без документов о рождении. Также была проведена проверка по факту оказания юридической компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным газеты «Известия», медицинское свидетельство о рождении погибшего ребенка было выдано Санкт-Петербургским ГБУ здравоохранения «Родильный дом № 16». Его матерью является жительница Чувашии, подписавшая отказ и передавшая младенца на попечительство компании «Росюрконсалтинг».

Когда 9 января младенец умер, няня с Украины, присматривавшая за малышами, вызвала скорую помощь. У женщины и ее мужа были заявления о согласии биологических матерей на представление интересов детей в государственных и медицинских учреждениях, сопровождение их по всей территории России. По словам няни, при родах мальчику, впоследствии скончавшемуся, поставили диагноз «кефалогематома при родовой травме». С 16 по 20 декабря 2019 года он находился в Морозовской детской больнице.

Погибшего ребенка собирались усыновить гражданин Филиппин и его русская жена. Забрать мальчика из России они не смогли из-за бюрократических проволочек, писала «Комсомольская правда».

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