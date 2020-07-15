Эксперт ответил на обвинения «Голоса» в адрес федеральных СМИ

Российское движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось в Генпрокуратуру с заявлением на федеральные средства массовой информации. Активисты «Голоса» настаивают, что СМИ, которые освещали голосование по конституционным поправкам, якобы распространяли «заведомо ложные сведения», подрывающие репутацию организации.

В частности, как утверждает «Голос», «Первый канал» в течение нескольких дней перед голосованием по Конституции и сразу после его окончания показывал в новостях репортажи с «фальшивым» представителем движения, который имеет у себя в папке уже готовый протокол с печатью комиссии.

Еще одним необоснованным обвинением в свой адрес активисты «Голоса» называют получение движением гранта от Госдепа США. Кроме того, им не нравятся многочисленные утверждения политологов, что деятельность «Голоса» направлена на подрыв доверия граждан к результатам голосования и дискредитацию РФ в международных институтах.

«Стоит отметить, что движение „Голос“ не имеет юридической регистрации. Как такового движения фактически не существует. По сути, это просто дружеская компания любителей необоснованной критики, которая сама же себя и дискредитирует. Так что Генпрокуратура, боюсь, не сможет защищать деловую репутацию несуществующей организации. Речь может идти лишь о защите достоинства отдельных представителей „Голоса“. Чтобы обращаться в правоохранительные органы от лица своей организации, им необходимо сначала пройти регистрацию в Минюсте, а также иметь прозрачную схему финансирования и оплаты труда сотрудников. От всего этого „Голос“ годами уклоняется, получая, как следует из масштабов их деятельности, немаленькие теневое финансирование. Но при этом хочет защищать свою деловую репутацию, будучи всего лишь дружеской компанией любителей необоснованной критики», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Здесь также стоит обратить внимание на то, что активисты организации сами не раз предъявляли другим массу бездоказательных обвинений в должностных злоупотреблениях, фальсификациях и вбросах. А так называемые эксперты движения привыкли оценивать те или иные электоральные процессы с помощью антинаучных методик, благодаря чему мы могли наблюдать в информационном пространстве множество фейков о голосовании по конституционным поправкам. Просто удивительно, что участники движения «Голос» оказались настолько ранимыми, что сразу же обратились в прокуратуру, услышав в свой адрес малейшую критику, — заключила эксперт.

Сейчас движение «Голос» распространяет в Сети фейковое видео о допущенных в ходе голосования по конституционным поправкам нарушениях, которые уже были опровергнуты общественными наблюдателями, правоведами и правоохранительными органами, утверждает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.



«Ролик напоминает бездарно скроенный графоманский пассаж: претензия на оригинальность, много трескучих фраз, типа „покушение на суверенитет народа“, „правовые пробелы“. Впечатления от просмотров тягостные. Порядок общероссийского голосования, утвержденный ЦИК на основании закона о поправках, именуется авторами ролика ведомственной инструкцией. Ставится под сомнение организация голосования в течение нескольких дней, что было обусловлено обеспечением здоровья и безопасности граждан в условиях выхода из пандемии. Отрицаются правовые основания проведения дистанционного электронного голосования. Снова оспаривается голосование пакетом. Предпринимается попытка навязать тему агитации со стороны ЦИК, отсутствия широкой дискуссии. В очередной раз „Голос“ выливает потоки грязи на институт общественного наблюдения, называя его профанацией», — рассказал Брод в интервью РАПСИ.

Он уверен, что видеоролик «Голоса» — «очередной, впопыхах скроенный фейк», который навязывается обществу с целью посеять сомнения в результатах голосования.

Напомним, что в 2013 году ассоциация «Голос» должна была зарегистрироваться иностранным агентом, но ее руководители отказались это делать. Таким образом, ассоциация превратилась в движение без юридического лица.

