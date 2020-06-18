Мнение «Голоса» о голосовании по Конституции названо безосновательным

В движении по защите прав избирателей «Голос» считают, что голосование по поправкам к Конституции утратило свою легитимность из-за объявления в России пандемии коронавирусной инфекции.

В докладе организации отмечается, что в условиях пандемии свободы собраний и передвижения должны ограничиваться. Исключение может быть только для выборов, однако общероссийское голосование выборами не является, отмечают авторы доклада.

Авторы в своем докладе обращаются к опыту других стран и различным международным стандартам. Однако проведение голосования по Конституции 1 июля никак не противоречит этим стандартам. Более того, международный опыт показывает, что на этапе спада пандемии подобные мероприятия вполне приемлемы, если при их проведении соблюдаются меры по обеспечению безопасности граждан. Акцентирую внимание на том, что движение „Голос“ не имеет юридической регистрации, то есть организация сама по факту является нелегитимной. Это структура, которая работает в серой зоне, — прокомментировала ситуацию председатель движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Напомним, что в 2013 году ассоциация «Голос» должна была зарегистрироваться иностранным агентом, но ее руководители отказались это делать. Таким образом, ассоциация превратилась в движение без юридического лица.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

