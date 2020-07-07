Эксперт: теория Шпилькина не имеет убедительной научной аргументации

Заведующий кафедрой философии и политологии РАНГХиГС Андрей Дахин раскритиковал теорию социолога Сергея Шпилькина об интерпретации итогов голосования по конституционным поправкам.

Ранее Шпилькин выработал теорию, согласно которой существует несколько признаков фальсификаций на выборах. Одним из таких признаков, согласно этой теории. является любое отличие графика голосования от куполообразной формы.

Методика и графики Шпилькина «недостаточно прозрачны с точки зрения изложения, непонятно, каким образом был произведен расчет», считает Андрей Дахин.

По его мнению, в рассуждениях Сергея Шпилькина, к сожалению, не наблюдается «убедительной научной аргументации».

«Ретроспективный анализ процессов предполагает наличие определенной формулы, в которую закладывается гипотеза о том, каков нормальный процесс. Соответственно, если мы закладываемся формулу с неким показателем нормальности, тогда мы и получаем результаты, которые могут отклоняться. Судя по теории Шпилькина, формулу нормальности автор выбирал произвольно. Почему сложилось такое впечатление, что один вариант пропорций выглядит для него „нормально“, а другие почему-то ненормально, это тайна черного ящика и конкретной экспертной головы. Затем приводится масса схем, рисунков и данных, которые ничего не проясняют, а напоминают топтание на одном и том же месте, после которого следует повторение исходного тезиса о том, что полученные данные не соответствуют нормальности», — пояснил Дахин.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.