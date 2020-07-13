Появилось видео с Ефремовым, предлагающим инспектору деньги после ДТП

После ДТП в центре Москвы, в котором погиб водитель автофургона Сергей Захаров, актер Михаил Ефремов пытался подкупить инспектора ГИБДД.

Об этом свидетельствует видео, размещенное телеведущей Ольги Скабеевой в ее Telegram-канале.

Этот же ролик был показан в эфире программы «60 минут». На кадрах видно, что пока инспектор заполняет протокол, Ефремов делает ему следующее предложение: «Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги».

Скабеева также опубликовала видео, снятое во время процедуры медосвидетельствования. На нем Ефремов показывает средний палец сотруднику полиции.

Напомним, вскоре после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади в Москве, Ефремов признал свою вину и заявил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего в аварии Сергея Захарова, а также понести предусмотренное законом наказание. Но по прошествии времени адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не признает себя виновным и готов помочь семье погибшего из соображений доброй воли, поскольку в аварии участвовал его автомобиль.

Недавно в СМИ появилась информация, что семья Захарова потребовала у виновника аварии Михаила Ефремова более 40 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. Однако адвокат Александр Добровинский, отстаивающий интересы потерпевшей стороны,опроверг это сообщение.

