Добровинский опроверг информацию об иске к Ефремову на 40 млн рублей

Адвокат Александр Добровинский, отстаивающий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерении родственников взыскать с актера 40 миллионов рублей.

В интервью РИА Новости Добровинский заверил, что гражданских исков по делу пока не заявляли.

В то же время адвокат подтвердил, что потерпевшая сторона уже ознакомилась с материалами уголовного дела.

В свою очередь Эльман Пашаев, защищающий Ефремова, сообщил агентству, что он с материалами дела еще не знаком.

Ранее в публикации «МК» утверждалось, что семья Захарова потребовала у виновника аварии Михаила Ефремова более 40 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, вскоре после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади в Москве, Ефремов признал свою вину и заявил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, а также понести предусмотренное законом наказание. Но по прошествии времени адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не признает себя виновным и готов помочь семье Захарова из соображений доброй воли, поскольку в аварии участвовал его автомобиль.



В конце июня Добровинский опроверг заявление Пашаева о том, что родственники хотят получить в качестве компенсации «космическую» сумму.

