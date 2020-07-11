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СМИ: родственники Захарова потребовали от Ефремова 40 млн рублей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова потребовала у виновника аварии Михаила Ефремова более 40 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщает «МК».

Как пишет газета, родственники Захарова уже ознакомились с материалами уголовного дела, которые в ближайшее время будут направлены на утверждение в прокуратуру.

Издание также уточняет, что гражданская жена Захарова изъявила намерение получить статус потерпевшей. Ранее потерпевшей стороной признали законную супругу погибшего, а также его брата и двух сыновей.

Напомним, вскоре после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади в Москве, Ефремов признал свою вину и заявил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, а также понести предусмотренное законом наказание. Но по прошествии времени адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не признает себя виновным и готов помочь семье Захарова из соображений доброй воли, поскольку в аварии участвовал его автомобиль.

Ефремову было предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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