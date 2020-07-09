Путин похвалил Памфилову за голосование на высоком уровне

Президент России Владимир Путин высоко оценил проведение голосования по конституционным поправкам в условиях пандемии. Процесс, по мнению президента, был «организован по-современному и на высоком уровне».

«Людям предоставили все возможности, чтобы высказать откровенно свою позицию по поправкам. В высшей степени демократически все было организовано и, насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», — заявил глава государства в ходе онлайн-встречи с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Также Путин назвал идеальным обеспечение безопасности граждан во время голосования.

Похвала президента в адрес Эллы Памфиловой свидетельствует о том, что распространенная в Telegram-каналах информация о возможной отставке главы ЦИК из-за плохо организованного голосования по Конституции — просто досужие слухи, не имеющие под собой никакой почвы, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.



«Тем более, в конце разговора Путина и Памфиловой речь зашла о подготовке к единому дню голосования. У Кремля нет никаких существенных замечаний к проведению голосования в условиях пандемии. Так что с точки зрения организации процедуры задача была решена хорошо», — отметил эксперт.



Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

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