Эксперт прокомментировал слухи об уходе Памфиловой из ЦИК

Telegram-каналах появилась информация о якобы скорой отставке Эллы Памфиловой с поста председателя Центризбиркома. По версии авторов соответствующих сообщений, глава ЦИК может уйти из-за плохо организованного голосования по конституционным поправкам и «неудачных» региональных избирательных кампаний в 2018 году. Среди возможных преемников Памфиловой в ЦИК называются член Центризбиркома Антон Лопатин и руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова.

Политолог Александр Малахов считает, что слухи об уходе Эллы Памфиловой не имеют под собой основания.

«Голосование по поправкам было организованы в высшей степени профессионально. Это уникальный опыт проведения голосования в течение нескольких дней, проведения электронного голосования, а также организации избирательного процесса в условиях пандемии. Кроме того, хочется отметить организованное Эллой Памфиловой в самые сжатые сроки масштабное информирование россиян о голосовании по конституционным поправкам. Таким образом, даже оппоненты и критики Памфиловой оценивают ее как крепкого профессионала. Так что никакого смысла в её отставке я лично не вижу. Тем более, что вскоре нас ждут очередные региональные выборы», — рассказал Малахов в интервью «Ридусу».

Тот опыт, который мы получили, должен, на мой взгляд, получить дальнейшее развитие. Это и электронное голосование, и присутствие на избирательных участках большого количества наблюдателей, — добавил эксперт.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.