«Курс на сохранение нации»: окончательные итоги голосования по Конституции

1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу. «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.

Из-за пандемии коронавируса голосование проходило в течение недели: с 25 июня по 1 июля. Это позволило избежать скопления людей на участках и сделать процесс голосования максимально безопасным, заявил глава рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«На участках проводилась регулярная дезинфекция, измерялась температура у всех участников голосования, проводилась бесконтактная проверка паспорта и так далее. Также проголосовать можно было на дому и на придомовых территориях. Так что голосование по конституционным поправкам было организовано в условиях пандемии при соблюдении всех санитарных норм», — заключил Григорьев.



«Личный триумф Путина»

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%.

Итоговая явка составила 67,97%. Таким образом, уровень электоральной активности в 2020 году оказался значительно выше, чем во время всенародного голосования по принятию проекта Конституции РФ в 1993 году. Тогда, напомним, явка составила 54,81%, а за принятие Основного закона проголосовали 58,43% избирателей.

Владимир Путин прибыл на участок, чтобы проголосовать по конституционным поправкам © kremlin.ru

Получается, если в 1993 году за принятие Конституции высказался лишь 31% граждан, имеющих право голоса, то в 2020-м в пользу внесения поправок в Основной закон проголосовали около 52,8%. По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря двум факторам: первый — это актуальность предложенных изменений, а второй — высокий показатель доверия действующему президенту Владимиру Путину.

«Внесение изменений в Основной закон было предложено непосредственно главой государства. Явка на голосование составила более 60 процентов, и это, на мой взгляд, один из главных показателей актуальности инициированных Путиным изменений. В пользу обновления Конституции проголосовали почти 78 процентов россиян, что, безусловно, свидетельствует не только об одобрении подавляющим большинством принципов, заложенных в этих поправках, но и о высоком уровне поддержки политического курса действующего президента. Поэтому для Владимира Путина общероссийское голосование, конечно, стало личным триумфом», — рассказал ранее Потуремский в интервью «Ридусу».

Заслуги Путина в успешном проведении голосования отмечает и глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков:



Очевидно, что он очень много сделал для получения этого результата: начиная от внесения поправок и той работы, которую он совершал в ходе подготовки, встречаясь с рабочей группой, он ездил в Госдуму, обозначал конечные формулировки этих поправок, принимал решение о назначении даты общероссийского голосования, он сам лично обратился к гражданам, мобилизуя их для участия в голосовании в день перед 1 июля. Я думаю, что вклад Путина в полученный результат максимально высокий.

В основе народной поддержки конституционной реформы, помимо фактора Владимира Путина, лежат также поправки о социальных гарантиях со стороны государства и успешная работа российских властей по преодолению пандемии, уверен политолог Владимир Киреев.

«В социальных поправках говорится о защите достоинства граждан, об уважении к человеку труда и социальной отвественности со стороны государства. В этом плане пандемия коронавируса стала для власти своеобразным испытанием. И она, надо сказать, его выдержала, о чем свидетельствует низкий уровень смертности», — утверждает эксперт.

«Если у нас от коронавируса умерло 1,5% граждан от общего числа заразившихся, то в США — почти 5%, а в Италии — более 14%, — рассуждает Киреев. — Российские власти смогли в предельно сжатые сроки перепрофилировать массу медучреждений для борьбы с коронавирусом. Благодаря этому всем заболевшим была оказана качественная медицинская помощь, причем, замечу, бесплатно. Еще стоит отметить оказание материальной поддержки семьям с детьми и принятие целого ряда мер по поддержке предпринимателей, чтобы сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Всё это, на мой взгляд, весьма повлияло на решение граждан поддержать предложенные президентом поправки».

Меры поддержки российского бизнеса

«В условиях пандемии власть выбрала курс на сохранение нации, здоровья и благополучия граждан. Последовательная и убедительная демонстрация верности этому подходу способствовала тому, что в сердцах людей сохранялась уверенность, что социальные поправки — это не просто слова, а реальные намерения власти. Очень часто люди скептически относятся к декларациям представителей органов государственного управления. Но не в этот раз, ведь наши граждане почти ежедневно могли наблюдать, что сказанное президентом в формате предложения или обещания незамедлительно выполнялось», — добавил политолог Александр Малахов.

Обеспечение прозрачности голосования

Международные эксперты, которые присутствовали на избирательных участках, считают, что голосование по поправкам проходило максимально прозрачно, а объективность его результатов не вызывает сомнений.

«Мы посетили 70 участков. И все было очень неплохо. Впечатление положительное. Вечером у нас была возможность пообщаться с обычными людьми. Многие из них голосовали в режиме онлайн. И у нас возникло ощущение, что большая часть жителей России голосовала в пользу поправок», — сказал член Палаты депутатов Италии Паоло Гримольди.

«65% явки соответствует рейтингу популярности президента Владимира Путина. Впечатляют масштабы страны, где проживают 150 миллионов жителей, — провести здесь такой референдум при пандемии COVID — это действительно подвиг», — подчеркнула депутат Европейского парламента Элен Лапорт.

Прозрачность голосования обеспечивали 526 тысяч 584 наблюдателя от 1602 общественных организаций и 18 политических партий.

По словам исполнительного директора ассоциации «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) Алены Булгаковой, нарушений, способных существенно повлиять на итоги волеизъявления россиян, выявлено не было.

Как рассказала Булгакова, за семь дней голосования в ситуационный центр Общественной палаты РФ поступило только 512 сигналов о возможных нарушениях.

Каждое сообщение проверялось нашими сотрудниками, — утверждает исполнительный директор НОМ. — При этом осуществлялось взаимодействие с общественными наблюдателями и представителями экспертного сообщества. И только после получения объективной оценки такое сообщение появлялось на нашей карте. Это дает уверенность, что вся информация, которая находится на этой карте, предельно объективна.

После проверки наблюдателям удалось подтвердить лишь 33 случая несоблюдения законодательства. Самим злостными нарушителями стали граждане, которые пытались проголосовать дважды. Так, например, журналист Павел Лобков и представитель движения «Голос» Василий Вайнсенберг сначала проголосовали в режиме онлайн, а потом отправились на участок, чтобы проголосовать еще раз, однако у них ничего не вышло.

P. S.

Согласно указу президента Владимира Путина, конституционные поправки вступят в силу с завтрашнего дня. Внесение изменений в Конституцию потребует пересмотра порядка 90 законов и нормативных актов, проинформировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Есть нормы прямого действия, которые вступят в силу сразу после подписания президентом указа. Остальные поправки, безусловно, потребуют серьезного пересмотра действующего законодательства, внесения в него изменений, внесения изменений в нормативные акты. Предварительно это будет порядка 90 законов», — цитирует ее «Интерфакс».



По словам члена Совета Федерации РФ Андрея Клишаса, уже на следующей неделе парламент начнет работу над законами для реализации конституционных поправок.