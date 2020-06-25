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Павел Лобков хотел проголосовать по Конституции дважды, но у него не вышло

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© youtube.com

© youtube.com

В Москве зафиксировано два случая, когда жители города, которые ранее подали заявки на электронное голосование, попытались проголосовать еще раз на традиционных участках в Орехово-Борисово Южном и Тверском районе. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз», — сказал Ермолов на пресс-конференции в ТАСС.

По словам председателя Мосгоризбиркома, обе урны, куда провинившиеся граждане опустили свои бюллетени, сейчас опечатаны.

Примечательно, что нарушителями оказались журналист Павел Лобков и представитель движения «Голос» Василий Вайнсенберг.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в свою очередь назвала провокацией поступок Павла Лобкова и Василия Вайнсенберга.

«Прям специально подарки в кавычках готовились. Кое-кто пошёл сознательно два раза проголосовать», — отметила Памфилова.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

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