Названо число россиян, находящихся в американских тюрьмах

В США в заключении находятся около 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в стране Анатолия Антонова.

По его словам, граждан России сажают в карцер по надуманным предлогам, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам.

Беспокойство вызывает практика ареста россиян по запросу Вашингтона, приводит агентство слова посла.

Антонов выразил надежду, что российские граждане смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года. Он также надеется, что американские власти учтут уже отбытые россиянами длительные сроки заключения.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в США потребовало от местных властей проверить наличие коронавирусной инфекции у гражданки России Богданы Осиповой, которая находится в американской тюрьме. По последней информации, ее направили на карантин.

Осипову задержали в 2017 году по возвращении в США, куда она приехала урегулировать спор с бывшим мужем об общих детях. После отказа вернуть их супругу суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство.

Наказание россиянка отбывает в тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут. Там же находится еще один гражданин России — Константин Ярошенко, который опасается заражения. Его сосед по камере недавно умер от COVID-19.