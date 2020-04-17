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Ярошенко заявил о симптомах заражения коронавирусом

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Гражданин России Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме американского города Данбери в штате Коннектикут, заявил о вероятном заражении коронавирусной инфекцией. У российского летчика наблюдаются все симптомы COVID-19, сообщил 16 апреля адвокат Алексей Тарасов.

Ярошенко лично рассказал адвокату, что у него «есть все симптомы, связанные с коронавирусом».

«Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные», — цитирует ТАСС слова Тарасова.

Константин Ярошенко был осужден в США на 20 лет тюрьмы общего режима в 2011 году. Его обвинили в подготовке сговора с целью ввоза крупной партии наркотиков в Соединенные Штаты. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал осужденному россиянину в пересмотре приговора в 2016 году.

Власти Соединенных Штатов игнорируют все просьбы перевести Ярошенко на родину, несмотря на ухудшение состояния его здоровья.

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