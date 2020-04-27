Посольство РФ потребовало проверить на COVID-19 россиянку в тюрьме США
- 27 апреля 2020, 03:02
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Российское посольство потребовало от американских властей проверить наличие коронавирусной инфекции у гражданки России Богданы Осиповой, которая находится в тюрьме в США. По последней информации, ее направили на карантин.
«Вчера, 25 апреля, нами была направлена нота в Госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19. Ожидаем от американских властей, что оно будет проведено безотлагательно и Б. А. Осиповой будет оказана необходимая помощь», — цитирует РИА Новости слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Осипову в 2017 году задержали по возвращении в США, куда она приехала урегулировать спор с бывшим мужем об общих детях. После отказа вернуть их супругу суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство.
Наказание россиянка отбывает в тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут. Там же находится еще один гражданин России — Константин Ярошенко, который опасается заражения. Его сосед по камере недавно умер от COVID-19.
«Посольство пристально следит за состоянием здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах. Находимся в тесном контакте с Госдепартаментом, Федеральным бюро тюрем и непосредственно руководством исправительных учреждений», — заверил Антонов.
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