Леонтьев расплакался в защиту Михаила Ефремова в эфире «Вести ФМ»

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев расплакался по поводу дальнейшей судьбы актера Михаила Ефремова, который стал виновником автомобильной аварии со смертельным исходом в центре столицы.

Авария с участием Ефремова случилась вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, врезавшись в фургон службы доставки продуктов «Деликатеска». Водитель фургона, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров, скончался от полученных травм. В крови Ефремова экспертиза выявила высокое содержание алкоголя и остаточные следы наркотических веществ.



Вице-президент «Роснефти» стал плакать о Михаиле Ефремове во время передачи «Формула смысла» на «Вести ФМ». Леонтьев, горько всхлипывая, назвал уродами всех россиян, которые осуждают Ефремова за совершенное им преступление. По мнению топ-менеджера, Ефремов — это «поэт Владимир Высоцкий нашего времени», поэтому возмущаться его ужасным поступком никто не имеет права. Еще Леонтьев отметил, что талант Ефремова — «божий дар нам всем».

«Что вы все в прокуратуре-то?! Что вы за люди такие, раз его осуждаете?! Это не христианство, а языческая вакханалия! Сакральная жертва им нужна!» — негодует Леонтьев.

Примечательно, что запись эфира с Михаилом Леонтьевым решили не размещать на YouTube-канале радиостанции. Вероятно, вице-президента «Роснефти» хотели таким образом уберечь от еще большего конфуза. Однако заявление Леонтьева обнаружил и обнародовал ведущий ежедневной программы 2024.ru Константин Рыков.

Ранее тележурналист и ведущий «Вести ФМ» Владимир Соловьев назвал «соучастниками Михаила Ефремова» всех тех, кто постоянно «прощал актеру недостойное поведение и аплодировал его алкоголизму».

Напомним, что Таганский районный суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.