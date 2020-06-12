«Бил машины»: Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Популярный актер театра и кино Александр Ширвиндт, признался, что знаменитый отец Михаила Ефремова, совершившего в пьяном виде смертельное ДТП, также имел серьезные проблемы с алкоголем.

В своей книге мемуаров «Опережая некролог», Ширвиндт рассказал, что народный артист СССР Олег Ефремов злоупотреблял алкоголем.

Худрук Театра Сатиры также назвал себя единственным человеком, которого мог послушать нетрезвый основатель театра «Современник».

«У него был пунктик: нутряной демократ, он ненавидел все, что касается роскоши, барства, и в состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра», — приводит фрагмент книги ФАН.

Ширвиндт также вспоминает, как ему в два часа ночи звонили из «Современника» и просили подъехать, чтобы успокоить Олега Николаевича.

Напомним, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, управляя в пьяном виде внедорожником, вечером 8 июня выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения Сергей Захаров — водитель фургона службы доставки морепродуктов — получил тяжелые травмы, был госпитализирован и на утро скончался. Ефремов остался цел, прошел медосвидетельствование и был отпущен домой под подписку о невыезде.

Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, причем следователь, ведущий это дело, заявил о богатой «алкогольной карьере» актера и о том, что ранее он уже нарушал подписку о невыезде. Также суд постановил провести в отношении артиста комплексную психолого-психиатрическую экспертизу с целью проверки на вменяемость.

