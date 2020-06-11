Эксперты оценили предложенные Путиным IT-поправки к Конституции

Предложенная президентом России Владимиром Путиным конституционная поправка о поддержке научно-технического развития РФ обеспечит дальнейшее развитие отечественных IT-компаний. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказала политолог Анна Федорова.

Мы живем в век цифровых технологий, и IT-отрасль, как ни крути, является сегодня локомотивом научно-технического прогресса. Таким образом, если мы хотим развиваться, то значит, нам необходимо обращать пристальное внимание на IT-сферу. На мой взгляд, у российских IT-предприятий довольно неплохое будущее. А если говорить о цифровизации государственных услуг, то здесь мы уже находимся на очень большом уровне. Так что IT-отрасль имеет огромное стратегическое значение для развития нашей экономики и страны в целом. Двух мнений тут быть не может, — отметила Федорова.

«Действующая Конституция была принята в 1993 году, когда мы даже представить себе не могли, что будем использовать телефоны не только для звонков, но для записи видео, обмена разными файлами. Тогда и интернета, по сути, не существовало. Владимир Путин в своей речи отметил, что Россия — одна из первых стран в мире реагирует на современные реалии и упоминает информационные технологии и персональные данные в Основном законе страны — это большой плюс. Это признак не просто современного и цивилизованного государства, а государство, устремлённого в будущее. Неслучайно мы первыми в мире фактически признали доступ в Интернет одной из базовых потребностей граждан», — добавил глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.



Ранее Владимир Путин дал правительству ряд поручений по итогам совещания, посвященного вопросам развития IT-отрасли. По мнению президента, власти должны заместить выпадающее финансирование IT-компаний за счет госзаказов, а также «провести для цифровой отрасли налоговый маневр».

Кроме того, глава государства поручил правительству включить поддержку IT-отрасли в национальный план по развитию экономики, подготовить предложения по созданию комфортной бизнес-среды для цифровой сферы, подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта и проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии.