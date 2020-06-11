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Эксперты оценили предложенные Путиным IT-поправки к Конституции

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Предложенная президентом России Владимиром Путиным конституционная поправка о поддержке научно-технического развития РФ обеспечит дальнейшее развитие отечественных IT-компаний. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказала политолог Анна Федорова.

Мы живем в век цифровых технологий, и IT-отрасль, как ни крути, является сегодня локомотивом научно-технического прогресса. Таким образом, если мы хотим развиваться, то значит, нам необходимо обращать пристальное внимание на IT-сферу. На мой взгляд, у российских IT-предприятий довольно неплохое будущее. А если говорить о цифровизации государственных услуг, то здесь мы уже находимся на очень большом уровне. Так что IT-отрасль имеет огромное стратегическое значение для развития нашей экономики и страны в целом. Двух мнений тут быть не может, — отметила Федорова.

«Действующая Конституция была принята в 1993 году, когда мы даже представить себе не могли, что будем использовать телефоны не только для звонков, но для записи видео, обмена разными файлами. Тогда и интернета, по сути, не существовало. Владимир Путин в своей речи отметил, что Россия — одна из первых стран в мире реагирует на современные реалии и упоминает информационные технологии и персональные данные в Основном законе страны — это большой плюс. Это признак не просто современного и цивилизованного государства, а государство, устремлённого в будущее. Неслучайно мы первыми в мире фактически признали доступ в Интернет одной из базовых потребностей граждан», — добавил глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее Владимир Путин дал правительству ряд поручений по итогам совещания, посвященного вопросам развития IT-отрасли. По мнению президента, власти должны заместить выпадающее финансирование IT-компаний за счет госзаказов, а также «провести для цифровой отрасли налоговый маневр».

Кроме того, глава государства поручил правительству включить поддержку IT-отрасли в национальный план по развитию экономики, подготовить предложения по созданию комфортной бизнес-среды для цифровой сферы, подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта и проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии.

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Московский таксист сбил автоинспектора, гнавшегося за нарушителем

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© youtube.com

© youtube.com

В Сети появилась видеозапись автомобильной аварии на Университетском проспекте Москвы. В столкновении с автомобилем серьезно пострадал сотрудник ГИБДД, который преследовал нарушителя.

На перекрестке Мосфильмовской улицы с Университетским проспектом наперерез мотоциклу автоинспектора выехало такси. На кадрах с камеры наблюдения можно заметить, что полицейский ехал на такой большой скорости, что ни он, ни таксист не успевали ни затормозить, ни уклониться. 

По данным РЕН ТВ, инспектор влетел ">в автомобиль такси. От страшного удара мотоцикл сотрудника ГИБДД развалился на части, а сам он, перелетев через такси, рухнул на землю, получив многочисленные травмы. Прохожие, ставшие очевидцами аварии, были шокированы состоянием полицейского. 

Впоследствии выяснилось, что сотрудник полиции развил на мотоцикле такую рискованную скорость по долгу службы: перед столкновением с такси вместе с коллегой он гнался по Мосфильмовской за водителем, нарушившим правила дорожного движения.

Сейчас пострадавший автоинспектор находится в тяжелом состоянии. Главное управление МВД по Москве сообщило, что по факту ДТП на Университетском проспекте проводится проверка. 

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