Путин намерен спасти IT-отрасль от стагнации

Президент России Владимир Путин дал правительсту ряд поручений по итогам совещания, посвященного вопросам развития IT-отрасли.

По мнению Путина, власти должны заместить выпадающее финансирование IT-компаний за счет госзаказов, а также «провести для цифровой отрасли налоговый маневр».

Кроме того, глава государства поручил правительству включить поддержку IT-отрасли в национальный план по развитию экономики, подготовить предложения по созданию комфортной бизнес-среды для цифровой сферы, подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта и проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал представить на суд президента «конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий».

«Для успешного перехода в цифровой уклад России необходимо готовить около 500 тысяч специалистов в год, — прокомментировал „Ридусу“ исполнительный директор АРПП „Отечественный софт“ Ренат Лашин. — Однако текущая экономическая ситуация может привести к тому, что страна потеряет до 10% специалистов, а это около 50 тысяч сотрудников. Многие компании уже начали сокращать штат. Также IT-специалистов начинают перекупать отечественные госкомпании, вымывая их из частного сектора. В результате отрасль постепенно теряет конкурентные преимущества, стагнирует, и на это нельзя не обращать внимание. Поэтому, конечно, IT-отрасль нуждается в серьезной поддержке со стороны государства. В частности, для нас сейчас очень важно получить отсрочку по страховым взносам на ФОТ (фонд оплаты труда — прим. ред.) и НДФЛ. IT-отрасль — высокотехнологичная, а ее работники — это высокооплачиваемые специалисты. На сегодня расходы на ФОТ IT-компаний составляют порядка 80% в общих расходах организаций, поэтому перенос страховых платежей на следующие несколько лет помог бы поддержать IT-отрасль и сохранить кадры».



По словам члена Общественной палаты Артема Кирьянова, способствовать развитию отрасли будут и конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в начале этого года.

В Конституцию внесена поправка, которая обязывает власть заботиться о научно-техническом развитии государства. Таким образом, власть будет обязана уделять особое внимание в том числе и цифровому развитию государства, ведь без IT-отрасли ни о каком будущем научно-техническом прогрессе говорить не приходится. Краеугольный камень заложен, и в дальнейшем мы будем ориентироваться на 15−20-летнюю перспективу, в которой Россия должна войти в число мировых лидеров по развитию цифровых технологий, — пояснил эксперт.

Ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работающих на территории РФ продавцов техники предварительно устанавливать российские приложения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.

Генеральный директор IT-компании «ПП «Спутник» Максим Хромов считает, что этот законопроект поможет в продвижении российских программ и приложений.

«Отечественным игрокам достаточно тяжело быть конкурентоспособными, когда вокруг изобилие зарубежных цифровых продуктов. Тем более, эти продукты уже установлены на устройства, которые продаются в России, и потребители, покупая смартфон или компьютер, сразу начинают ими пользоваться. Потому что это быстро и удобно: людям не нужно дополнительно ничего устанавливать. Таким образом, отечественное программное обеспечение зачастую остается просто незамеченным, хотя по качеству оно нисколько не уступает иностранному. Я надеюсь, что новая инициатива депутатов Госдумы сможет исправить данную ситуацию и поспособствовать продвижению отечественных IT-продуктов, в том числе и разработанного нами браузера «Спутник»», — рассказал Хромов.