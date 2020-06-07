Трамп распорядился вывести Национальную гвардию из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе из столицы подразделений Национальной гвардии, переброшенных в Вашингтон из-за массовых беспорядков, вызванных гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«Я приказал нашей Национальной гвардии покинуть Вашингтон, поскольку все теперь находится под полным контролем», — написал он в Twitter.

При этом глава Белого дома добавил, что при необходимости бойцы могут быстро вернуться.

Трамп также отметил, что накануне вечером протестующих было гораздо меньше, чем ожидалось.

В субботу, 6 июня, командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер рассказал в интервью СNN о том, что в Вашингтоне находятся около 3,9 тысяч бойцов, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тысяч своих коллег из столичной гвардии.

Напомним, поводом для массовых протестов против полицейского насилия и расизма стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан 25 мая в американском городе Миннеаполис и задушен полицейским насмерть.

Беспорядки постепенно распространились на всю страну, включая Нью-Йорк и Вашингтон. В подавлении массовых волнений, охвативших более 200 городов США, задействована Национальная гвардия, число убитых превысило десять человек, а счет раненых идет на тысячи.