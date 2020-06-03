В США за время протестов погибли не менее 11 человек

Жертвами протестов и столкновений, вспыхнувших в городах Соединенных Штатов, стали 11 человек. Сотни участников беспорядков получили ранения. Таковы данные регионального телеканала KTLA.

Как пишет ТАСС, в числе погибших — жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большая часть из них — негры.

В Окленде от пулевого ранения скончался 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд. При этом его напарник был тяжело ранен.

В Омахе при нападении на белого мужчину был убит 22-летний негр Джеймс Скарлок. Его застрелили из пистолета.

Отмечается, что точное количество жертв и пострадавших определить пока не представляется возможным. По данным СМИ, во время протестных акций полиция задержала не менее 4,4 тысячи человек. Их обвиняют в мародерстве, препятствии движению транспорта, нарушении комендантского часа и других незаконных действиях.

Тем временем в Сенате Конгресса США республиканцы не позволили демократам осудить действия властей в отношении протестующих.