В США за время протестов погибли не менее 11 человек
- 03 июня 2020, 02:59
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Жертвами протестов и столкновений, вспыхнувших в городах Соединенных Штатов, стали 11 человек. Сотни участников беспорядков получили ранения. Таковы данные регионального телеканала KTLA.
Как пишет ТАСС, в числе погибших — жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большая часть из них — негры.
В Окленде от пулевого ранения скончался 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд. При этом его напарник был тяжело ранен.
В Омахе при нападении на белого мужчину был убит 22-летний негр Джеймс Скарлок. Его застрелили из пистолета.
Отмечается, что точное количество жертв и пострадавших определить пока не представляется возможным. По данным СМИ, во время протестных акций полиция задержала не менее 4,4 тысячи человек. Их обвиняют в мародерстве, препятствии движению транспорта, нарушении комендантского часа и других незаконных действиях.
Тем временем в Сенате Конгресса США республиканцы не позволили демократам осудить действия властей в отношении протестующих.
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