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Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью армии

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал мобилизовать «все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные», чтобы «положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев». Это последнее предупреждение губернаторам на фоне растущих протестов было сделано во время выступления в Белом доме.

Трамп напомнил, что «настоятельно рекомендовал» властям штатов задействовать Национальную гвардию США «в достаточном количестве», чтобы «доминировать на улице».

«Если какой- то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них», — цитирует ТАСС заявление американского лидера.

По данным местной прессы, президент собирается использовать закон «О восстании», принятый еще в 1807 году. Он позволяет главе государства размещать войска на территории Соединенных Штатов для подавления мятежа. Трамп не первый раз в течение последних дней напоминает о таких полномочиях. Пока решения об использовании подразделений Национальной гвардии для наведения порядка делегированы губернаторам штатов.

Закон 1807 года применялся для прекращения беспорядков, последовавших за убийством Мартина Лютера Кинга в 1968 году, а также в 1992 году для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

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