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В Сети сочли некорректным размещение песни «Убили негра» в посте Собчак

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© Instagram.com

© Instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак вновь отличилась провокационной выходкой.

Во всяком случае так расценили размещенную ей в Instagram песню «Убили негра», сопровождаемую комментарием «Миннеаполис, я с тобой» и хэштегом #blacklivesmatter.

Поддержавших эту сомнительную шутку оказалось гораздо меньше тех, кто воспринял ее как некорректную и оскорбительную.

Большинство пользователей признали пост телеведущей несмешным, дерзким и неуместным.

Как пишет издание «Подъём», ранее Собчак осудила афроамериканцев за устроенные в США погромы после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Ей также показалось повышенным то внимание, которое уделяют произошедшему в России.

Напомним, беспорядки постепенно захватили большое количество крупных городов на всей территории Соединенных Штатов и даже в других странах. Демонстранты выходили на улицы Парижа, Лондона, Амстердама, Стокгольма, Хельсинки.

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