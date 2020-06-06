В чем заключается главный смысл конституционной поправки о русском языке

Сегодня в России отмечают День русского языка. Этот праздник приурочен к 221-годовщине со дня рождения поэта Александра Пушкина

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что каждый год в мире наблюдается рост к изучению русского языка.

«Многие хотят читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, её историю и традиции», — считает Мишустин.

В начале этого года президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус русского языка как языка государствообразующего народа. Председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова считает эту поправку «делом общенациональной важности».

Поправка обусловлена тем, что русский язык является духовной скрепой народов РФ. Он также обеспечивает единство в образовательном пространстве и деловой сфере. Статус должен быть закреплен конституционно, поскольку он гарантирует единство на огромной территории страны. Кроме того, русский язык — это язык международного общения, а еще это язык нашей великой словесной культуры, — пояснила Дудова в интервью «Ридусу».

Ранее поправку о русском языке одобрили в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

«Русский язык — это главное средство коммуникации в нашей стране. И это неоспоримый факт. На русском языке проводится весь деловой документооборот. На русском языке общаются между собой жители различных регионов, различных автономных республик. А еще в поправке указано, что национальные субъекты имеют право устанавливать свои государственные языки. То есть государство берет на себя всю полноту ответственности за языковое многообразие. Данное положение, на мой взгляд, открывает большие возможности для защиты и развития языков всех живущих в России народов», — рассказал президент ассоциации Григорий Ледков.



С идеей наделить русский язык конституционным статусом языка государствообразующего народа выступил член рабочей группы по внесению изменений в Основной Закон, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Эта идея понравилась президенту России Владимиру Путину. Он похвалил Пиотровского за инициативу, отметив, что она станет хорошим приобретением для Конституции.

