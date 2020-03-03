В Ассоциации коренных народов РФ одобрили поправку о русском языке

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал конституционную поправку президента РФ Владимира Путина о статусе русского языка и праве других народов России на изучение родных языков.

Текст данной поправки звучит следующим образом:

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

Кроме того, в поправке указано, что автономные республики, входящие в состав России, имеют право устанавливать свои государственные языки, а также использовать их в местных органах управления и всевозможных учреждениях.

Еще президент предложил закрепить в Основном законе норму о том, что Россия гарантирует всем населяющим ее народам право на сохранение родного языка и обязуется создать условия для его изучения, передает РИА Новости.

Поправка о русском языке не направлена на возвеличивание какой-то отдельной национальности, а лишь «закрепляет существующее положение дел», высказался в интервью «Ридусу» президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков.

Русский язык — это главное средство коммуникации в нашей стране. И это неоспоримый факт. На русском языке проводится весь деловой документооборот. На русском языке общаются между собой жители различных регионов, различных автономных республик. А еще в поправке указано, что национальные субъекты имеют право устанавливать свои государственные языки. То есть государство берет на себя всю полноту ответственности за языковое многообразие. Данное положение, на мой взгляд, открывает большие возможности для защиты и развития языков всех живущих в России народов, — пояснил Ледков.

С идеей наделить русский язык конституционным статусом языка государствообразующего народа выступил член рабочей группы по внесению изменений в Основной Закон, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Эта идея понравилась президенту России Владимиру Путину. Он похвалил Пиотровского за инициативу, отметив, что она станет хорошим приобретением для Конституции.