Русский язык закрепят в Конституции как язык государствообразующего народа

Русский язык могут закрепить в Конституции как язык государствообразующего народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В то же время глава государства добавил, что Основной закон страны также должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

«Сочетание первого со вторым мне кажется очень правильно будет работать», — подчеркнул Путин.



Идея внести в Конституцию положение о русском языке как языке государствообразующего народа принадлежит члену рабочей группы по внесению изменений в Основной закон, генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Владимир Путин похвалил Пиотровского за инициативу, отметив, что она станет хорошим приобретением для Конституции, сообщает ТАСС.

С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.