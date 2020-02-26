найти ×
   
  • USD +0.60
    65.52
  • EUR +0.78
    71.24
СохранитьСохранено0
×

002896

Русский язык закрепят в Конституции как язык государствообразующего народа

Small f632c44589
© kremlin.ru

© kremlin.ru

Русский язык могут закрепить в Конституции как язык государствообразующего народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В то же время глава государства добавил, что Основной закон страны также должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

«Сочетание первого со вторым мне кажется очень правильно будет работать», — подчеркнул Путин.

Идея внести в Конституцию положение о русском языке как языке государствообразующего народа принадлежит члену рабочей группы по внесению изменений в Основной закон, генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Владимир Путин похвалил Пиотровского за инициативу, отметив, что она станет хорошим приобретением для Конституции, сообщает ТАСС.

С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1323113226читать позжечитаю позже
Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
27228436читать позжечитаю позже

главное


Советы
Что поможет простить и избавиться от чувства обиды

Часто обида гложет не меньше, чем чувство вины.

1025304читать позжечитаю позже

Экономика
Общество
Две тысячи избранных богаче 4,6 миллиарда самых бедных людей Земли20 января

Такие данные содержатся в докладе, выпущенном к форуму в Давосе.

6023497читать позжечитаю позже