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В Чувашии предотвращен теракт

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© кадр из видео Mash

© кадр из видео Mash

Сотрудникам УФСБ России по Чувашской Республике удалось установить местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами. Они были обезврежены.

По факту подготовки к совершению теракта было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления, сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия.


Ранее сообщалось, что в результате контртеррористической операции в Ингушетии были ликвидированы два боевика.

«Ридус» также писал о ликвидации шестерых бандитов, планировавших теракты в Дагестане.

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