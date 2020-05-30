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В результате спецоперации в Ингушетии ликвидированы два боевика

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© Википедия

© Википедия

В ингушском городе Сунжа в ходе боестолкновения были уничтожены двое бандитов, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, предположительно, нейтрализованные боевики могут быть гражданами Узбекистана, работавшими в одном из цехов по изготовлению мебели.

Как сообщали ранее агентству в региональном оперативном штабе, для пресечения терактов и преступлений террористической направленности было принято решение о проведении 30 мая контртеррористической операции. Режим КТО был введен на шести улицах города Сунжа.

Уточняется, что двое бандитов скрывались в хозяйственной постройке.

По информации РЕН ТВ, боестолкновение произошло в помещении кафе «Смак», а также магазина и хозяйственной пристройки на улице Демченко. В результате возник пожар, но возгорание удалось оперативно потушить. Сейчас на месте работают взрывотехники.

Видео с места проведения спецоперации опубликовал «112».

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