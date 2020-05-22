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Готовившие теракты шестеро бандитов ликвидированы в Дагестане

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© кадр из видео НАК

© кадр из видео НАК

Шестерых бандитов, планировавших теракты в Дагестане, удалось нейтрализовать в Хасавюртовском районе, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, боевики сотрудничали с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ и собирались совершить серию преступлений террористической направленности.

В частности, они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались вымогать деньги у предпринимателей.

«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат, — цитирует сообщение комитета „360“. — Ответным огнем бандиты нейтрализованы». На месте боя обнаружены оружие и боеприпасы.

Во время спецоперации был ранен один из силовиков, он госпитализирован. Из местных жителей никто не пострадал.

НАК опубликовал видео спецоперации.

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