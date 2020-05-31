Один человек погиб и пятеро ранены во время протестов в Чикаго
- 31 мая 2020, 23:07
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Как минимум один человек был убит, еще пятеро получили огнестрельные ранения в ходе столкновений с протестующими в Чикаго 31 мая. Полиция сообщила о задержании 240 участников беспорядков и травмах свыше 20 своих сотрудников, пишет NBC News.
Протесты продолжаются в Соединенных Штатах уже третьи сутки. Их вызвала гибель чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, смертельно травмированного полицейским.
На подавление беспорядков в Миннеаполисе бросили Национальную гвардию. Власти других городов пытаются утихомирить протестующих разными способами. В ряде мест введен комендантский час. Местные СМИ пишут, что арестовано уже около 1,7 тысячи американцев.
Президент Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров, являющихся демократами, «пока еще не поздно» задействовать войска Национальной гвардии США для подавления протестов. Движение ANTIFA, которое, пол мнению главы государства, руководит акциями, могут признать террористической организацией.
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