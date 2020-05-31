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Трамп призвал все штаты применить нацгвардию «пока не стало поздно»

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© Twitter

© Twitter

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Национальную гвардию с установлением порядка в Миннеаполисе и поблагодарил ее бойцов за «огромную работу», которую они проделали. По его мнению, ввести в город правоохранительные силы следовало бы в первую же ночь акций протеста. Тогда удалось бы избежать тяжелых последствий. Сейчас над аналогичным решением должны задуматься мэры и губернаторы из числа демократов в других штатах, «пока не стало слишком поздно», написал глава государства в Twitter.

«Города и штаты, находящиеся под управлением других демократов, должны посмотреть на полное подавление радикальных левых анархистов в Миннеаполисе прошлой ночью. Национальная гвардия проделала большую работу, и ее следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно!» — подчеркнул Трамп.

Беспорядки, которые продолжаются в США уже третьи сутки, вызвала смерть чернокожего Джорджа Флойда. Во время проверки документов белый полицейский наступил коленом на горло жителю Миннеаполиса, от чего тот впоследствии скончался. Установлено, что некоторое время назад убийца и жертва работали в одном ночном клубе.

Власти слишком вяло начали расследование убийства. Обвинения полицейскому предъявили лишь спустя несколько дней. В ответ жители начали устраивать митинги, громить и грабить магазины, жечь автомобили, участки полиции и другие здания. Волнения покатились по стране.

В Миннеаполисе ввели комендантский час. В город вошли подразделения Национальной гвардии. Около пяти тысяч бойцов приступили к разгону протестующих. Дональд Трамп винит в организации беспорядков левых анархистов. По его словам, власти Соединенных Штатов собираются причислить к террористическим организациям международное антифашистское движение ANTIFA.

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