В США задержан полицейский, задушивший афроамериканца при аресте

Взят под стражу офицер полиции Дерек Шовен, задушивший при аресте в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Fox 40 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Телеканалу также стало известно, что за все годы службы на Шовена, работавшего в полиции Миннеаполиса 19 лет, жаловались 18 раз. Несколько раз он был причастен к происшествиям с применением оружия.

Ранее «Ридус» писал о том, что 25 мая полицейские задержали 46-летнего охранника Флойда возле продуктового магазина после попытки расплатиться фальшивой купюрой. Во время задержания Шовен передавил Флойду горло коленом, в результате чего тот умер.

После этого происшествия в городе начались беспорядки. Люди вышли на улицы, громили прилавки, грабили магазины, поджигали машины и даже хотели ворваться в дом полицейского, который арестовывал Флойда.

Бунтующая толпа стала нападать на полицейских, а в ночь с четверга на пятницу и вовсе спалила местный участок. Полицейским удалось спастись из здания на вертолете.

Мэру Миннеаполиса пришлось объявить режим ЧС, в город ввели войска Национальной гвардии.

Четверых офицеров, участвовавших в инциденте, уволили из полиции.