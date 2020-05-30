Помпео потребовал от России освободить обвиняемого в шпионаже Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием выпустить на свободу ожидающему приговора суда гражданина США Пола Уилана.

«Уилану отказывали в необходимой ему медицинской помощи, пока его состояние не стало ужасным», — написал Помпео в Twitter.

Как сообщает «Интерфакс», накануне в МИД РФ заявили, что обвиняемому в шпионаже в РФ Полу Уилану оказывается вся необходимая медицинская помощь. В частности, ему провели несложную операцию по удалению грыжи, от которой он ранее отказался.

В ведомстве рассказали, что поздно вечером 27 мая Уилан обратился к администрации СИЗО «Лефортово» с жалобой на ухудшение самочувствия из-за обострившегося заболевания. Сразу после медосмотра его направили в НИИ скорой помощи им. Н. В.Склифосовского.

В посольстве США интерпретировали случившееся так: «Российские власти дождались, пока состояние Уилана начнет угрожать его жизни, перед тем как предоставить ему медицинскую помощь».

Напомним, Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Выяснилось, что он также имеет гражданства Великобритании, Ирландии и Канады. В посольства трех этих стран поступили от него запросы о помощи.

Уилану предъявлено обвинение по статье «Шпионаж». Если его вина будет доказана, американцу грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения. По данным следствия, Уилан работал на американские спецслужбы. У него была найдена карта памяти со сведениями, составляющими государственную тайну.

Сам Уилан свою вину не признает и считает уголовное преследование ошибкой.

В декабре 2019 года по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Уилан ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам ФСИН. При этом российская сторона серьезно относится к здоровью американца. Его регулярно осматривают врачи. «Он жаловался на паховую грыжу, ему предложили операцию, он отказался», — сказал глава МИД.