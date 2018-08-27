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Адвокат рассказал о секретных документах Пола Уилана

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиненного в шпионаже гражданина США Пола Уилана, подтвердил наличие при его клиенте в момент задержания документов, составляющих государственную тайну.

Об этом юрист заявил во вторник в комментарии РИА Новости.

Обвинение говорит, что при нем имелись сведения. Да, при нем имелись сведения. Составляют ли они гостайну? Я подтверждаю, что составляют. Все остальное я комментировать не могу, — заявил Жеребенков.

Объясняя причины задержания своего подзащитного, адвокат пояснил, что составляющие государственную тайну сведения были переданы Уилану на флеш-карте. По словам юриста, его клиент ожидал, что на полученном им цифровом носителе вместо этого содержится информация принципиально иного рода.

Уилан получил на флеш-карте секретные сведения, но ожидал получить открытую информацию культурного назначения, — пояснил он.

Напомним, гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана задержали 28 декабря в Москве. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Как стало известно после ареста Уилана, состоявшегося 3 января, обвиняемый неоднократно посещал Россию в личных и коммерческих целях.

В Соединенных Штатах, где постоянно проживал Уилан, он работал директором по корпоративной безопасности в компании BorgWarner, занимающейся поставками автомобильных запчастей.

По словам его брата-близнеца Дэвида, очередной визит Уилана в Москву носил личный характер — в этот раз гражданин четырех государств планировал посетить свадьбу бывшего коллеги по отряду морской пехоты США, решившего связать свою судьбу с русской девушкой.

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