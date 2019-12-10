Лавров рассказал о вызывающем поведении Пола Уилана

Подозреваемый в шпионаже гражданин Соединенных Штатов Пол Уилан вызывающе ведет себя и угрожает сотрудникам ФСИН. При этом российская сторона серьезно относится к здоровью американца. Его регулярно осматривают врачи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

«Он жаловался на паховую грыжу, ему предложили операцию, он отказался. Но хочу также отметить, что Пол Уилан — может быть, это тактика, которая выбрана его адвокатами — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания», — цитирует слова Лаврова «Интерфакс».

По словам главы российского МИД, если подобными действиями Уилан хочет «создать себе образ мученика, это было бы неправильно и нечестно».

Лавров отметил, что следствие по делу Уилана было завершено в сентябре. Сейчас он знакомится с обвинительным заключением. Срок начала судебного процесса сейчас зависит только от самого американца. Именно он позволит поставить точку в деле, «после чего можно будет на основе имеющихся между нами двусторонних документов официальных в правоохранительной сфере принимать те или иные решения».

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Выяснилось, что он также имеет гражданства Великобритании, Ирландии и Канады. В посольства трех этих стран поступили от него запросы о помощи.

Уилану предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если его вина будет доказана, американцу грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения. По данным следствия, Уилан работал на американские спецслужбы. У него была найдена карта памяти со сведениями, составляющими государственную тайну.

Сам Уилан свою вину не признает и считает уголовное преследование ошибкой.