Синоптики спрогнозировали сроки окончания рекордного ливня в Москве

В соответствии с прогнозами синоптиков 29 мая шквал проливных дождей обрушился на Москву и близлежащие регионы.

Только за ночь в столице выпало 15 мм осадков, не прекращались ливни и в течение дня.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, скорее всего, месячная норма осадков будет превышена за одни сутки. «И, возможно, это будет рекорд не только этой даты — 29 мая, но и майской нормы», — цитирует его kp.ru.

По словам Синенкова, дожди продолжатся и завтра, но при этом температура воздуха повысится до 23—25 градусов. Он также сообщил, что в воскресенье москвичей ждет очередное похолодание — столбики термометров вновь опустятся до 15—17 градусов.

Согласно прогнозу синоптика, дожди будут постепенно прекращаться на следующей неделе, однако на резкое потепление пока рассчитывать не приходится. Температура воздуха днем вряд ли превысит 20 градусов.

Ранее сообщалось, что в столице может быть побит суточный рекорд майских осадков. Предыдущий был установлен в 1976 году, когда в течение суток на Москву вылилось 39 миллиметров.

Также стало известно, что с 1 июня температура понизится до 12—15 градусов.