Лето начнется с похолодания

Последние весенние дни порадуют жителей европейской части России теплом, но лето принесет с собой серьезное похолодание. С 1 июня температуры упадут до 12−15 градусов. Заморозков, правда, не будет, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20−23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня — опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики», — пояснил синоптик РИА Новости.

По сравнению с выходными днями в начале недели похолодает на 8−9 градусов — до 12−15°C. И такой температурный режим сохранится на несколько дней.

Жители Сибири столкнутся с похолоданием даже раньше. Уже в ближайшие дни в Красноярском крае и в Иркутской области температура резко упадет и будет ниже нормы на 4−6 градусов, в Новосибирской и Омской областях — на два. В Якутии из-за вторжения холодных масс похолодает с 25−26 до 10−15 градусов. Повезет лишь жителям Урала. Там тепло сохранится, отметил Вильфанд.

Тем временем в России растет число лесных пожаров. В лидерах — Сибирь.