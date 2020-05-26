Рекордное количество осадков ожидается в конце недели в Москве

В столице может быть побит суточный рекорд майских осадков.

Предыдущий был установлен в 1976 году, когда в течение суток на Москву вылилось 39 миллиметров.

Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в конце текущей недели на столицу может пролиться до 42−47 миллиметров дождя, что составляет четыре ведра воды на квадратный метр.

По словам синоптиков, рекордное количество осадков принесет в Москву обширная циклоническая депрессия, раскинувшаяся над Балканами и Западным Причерноморьем. В ближайшие двое суток она будет набирать мощь за счет влажного и теплого морского воздуха, а активный атмосферный вихрь «Балканец» атакует Центральную Россию. В результате колоссальное количество небесной влаги обрушится на Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области. За сутки выпадет почти месячная норма осадков.

Очередная порция довольно интенсивных ливней прогнозируется в воскресенье. Таким образом, до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за предыдущие 25 суток, а это более 60 миллиметров, сообщил агентству Тишковец. В итоге май окажется переувлажненным в 2,5 раза больше климатической нормы.