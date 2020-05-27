Проведение парада Победы 24 июня названо данью исторической справедливости

Решение президента России Владимира Путина о проведении парада Победы 24 июня — это «дань исторической справедливости». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» политолог Марат Баширов.

«Первый парад Победы, когда штандарты Третьего рейха были брошены к стенам Кремля, состоялся именно в этот день», — напомнил эксперт.



Баширов отметил, что парад Победы имеет огромную значимость для каждого россиянина, поэтому люди, безусловно, «должны получить историческую и моральную компенсацию», когда эпидемия коронавируса сойдет на нет.

С одной стороны, мы 75 лет назад победили нацизм, а с другой стороны, через 75 лет мы не бросаемся 9 мая опрометчиво отмечать годовщину Победы, невзирая на постигшую нас эпидемию, а действуем вполне осознано. При этом шествие «Бессмертный полк» отодвинуто на 26 июля. Власти продолжают думать о безопасности граждан, хотя наша борьба с коронавирусом дает хорошие результаты. Количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, у нас одно из самых низких в мире. Отечественная система здравоохранения довольно неплохо справляется с этой бедой, — подчеркнул политолог.

Напомним, что ранее Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы с 9 мая на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в стране.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — сказал Путин во время видеоконференции с членами правительства РФ.

«Решение президента вполне обосновано, — комментировал ситуацию политолог Павел Данилин. — Публичные мероприятия в честь Дня Победы посещают в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. Они находятся сейчас в группе риска и, разумеется, не смогут отметить самый главный в истории нашей страны праздник. Да и для всех остальных участие в том же шествии „Бессмертный полк“ связано с определенной опасностью».