«Лечить вовремя»: почему в России самая низкая смертность от COVID-19

В России на данный момент от осложнений, вызванных заражением COVID-19, умерло 1723 человека. А всего в стране коронавирус выявлен у 187 859 граждан. Таким образом, соотношение умерших к числу заболевших составляет 0,92%.



В США и странах Европы картина выглядит намного плачевнее. В Италии, например, коронавирус был выявлен у 212 тысяч человек, из них умерли около 29 тысяч пациентов, или 13,7%. В Испании показатель смертности вследствие коронавирусных осложнений находится на отметке 11,8% от 221 тысячи зараженных, в Германии — 4,4% от 169 тысяч зараженных, во Франции — 18,8% от 138 тысяч зараженных, а в США — 5,9% от 1,29 миллиона зараженных.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает, что низкая смертность в России — результат ограничительных мер, принятых в нашей стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По ее мнению, российским властям удалось уберечь самую уязвимую для COVID-19 группу населения. Речь идет о людях старше 65 лет. «Среди заболевших их доля только 20%. Это очень хорошо», — подчеркивает представитель ВОЗ.

А еще, уверена Мелита Вуйнович, низкая смертность в РФ обусловлена тем, что наше отечественное здравоохранение организовано лучше, чем в США и Европе, в результате чего инфицированные пациенты вовремя получают необходимое лечение.

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин добавил в интервью порталу стопкоронавирус.рф, что в период эпидемии в России проверили на COVID-19 более 4,4 миллиона граждан, и это позволило врачам выявить и изолировать большое количество инфицированных, у которых течение болезни проходит в легкой или бессимптомной форме.

На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70—80% случаев заболевания. Выявление таких граждан и их временная изоляция предотвращает распространение заболевания среди россиян, в том числе снижая циркуляцию вируса среди отдельных групп риска, — сказал медик.

К сожалению, в России количество случаев выявления коронавируса пока что растет. Но самый сложный период, когда отечественная система могла бы не справиться с резким увеличением наплыва пациентов с COVID-19, уже пройден. Властям удалось увеличить коечный фонд в медучреждениях, наладить производство средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.

В то же время россияне продолжают жить в режиме самоизоляции. В Москве и в других регионах РФ самоизоляция продлится как минимум до 31 мая. Данное обстоятельство, безусловно, легло тяжким бременем на плечи отечественной экономики: многие предприятия остались без доходов, поскольку были вынуждены временно приостановить свою деятельность. Особенно пострадала сфера услуг.

Однако и здесь российские власти не сидят сложа руки. Государство уже предоставило компаниям налоговые преференции и льготные кредиты для выплаты заработной платы сотрудникам. Помимо этого, введены моратории на банкротство и проверки бизнеса, отсрочены арендные платежи и снижены страховые взносы.

Достаточно хорошие, качественные компании были вынуждены прекратить свою деятельность из-за коронавируса. Сейчас важно помочь этим компаниям, которые попали по независящим от них причинам в сложное положение. Самый главный эффект от принятых мер — предприятия сохранят свои коллективы, не будут разрываться связи, люди не будут искать другую работу. А когда жесткие ограничения будут сняты, бизнес начнет постепенно возвращаться к своей деятельности, и важно, чтобы этот процесс был более быстрым, а возврат к нормальной деятельности был наиболее динамичным, — отметил директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ профессор Юрий Симачев.

Меры поддержки российского бизнеса

Не забывает правительство о малоимущих гражданах, а также о людях, которые обременены кредитами, и многодетных семьях. В среду, 6 мая, Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало перечень федеральных мер поддержки этих слоев населения в условиях пандемии коронавируса.

Президент поставил задачу максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент. Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения навигации, и содержательного наполнения, — рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Как и когда именно выходить из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса, каждый российский регион будет решать самостоятельно.

«Важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение», — заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства и губернаторами.



Президент предупредил глав регионов, что «любая неосторожность или поспешность в снятии ограничений могут обернуться срывом, откатом назад».

«Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение — и коллег из правительства, и глав регионов — крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать», — заключил Путин.