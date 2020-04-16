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Путин заявил о переносе празднования Дня Победы

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Президент России Владимир Путин заявил о переносе празднования Дня Победы на более поздний срок, когда эпидемия коронавируса прекратится. Глава государства отметил, что «дата 9 мая для нас святая, но и жизнь каждого человека бесценна».

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — сказал Путин во время видеоконференции с членами правительства РФ.

«Решение президента вполне обосновано, — прокомментировал политолог Павел Данилин. — Публичные мероприятия в честь Дня Победы посещают в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. Они находятся сейчас в группе риска и, разумеется, не смогут отметить самый главный в истории нашей страны праздник. Да и для всех остальных участие в том же шествии „Бессмертный полк“ связано с определенной опасностью. Вряд ли до 9 мая эпидемия прекратится. Я думаю, что парад могут перенести на 24 июня. Именно в этот день проходил парад победителей в 1945 году. В крайнем случае празднества пройдут 3 сентября. В общем, всё будет зависеть от эпидемической ситуации».

За последние сутки в России зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Всего на данный момент в РФ COVID-19 подтвержден у 27 938 человек в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

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Комментарии (1)

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingсегодня, 20:31

    Позор. Ну, кто то на сэкономленные деньги купит очередную дачу на Сицилии.

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